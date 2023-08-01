Министр обороны Дании вернулся к работе после отпуска, взятого из-за стресса
Министр обороны Дании Якоб Элеманн-Йенсен вернулся к работе после полугодового отпуска «из-за стресса и переутомления». Об этом датский чиновник заявил в социальных сетях, сообщает «МК».
Элеманн-Йенсен подчеркнул, что сейчас его ожидает «много дел и решений», а подробности он пообещал раскрыть в интервью телеканалам DR и TV 2. Говоря о своем состоянии, он отметил, что стресс может восприниматься как «смертный приговор».
«Но можно пройти через него и вернуться сильным, если вам посчастливилось иметь друзей, коллег и семью, которые вмешаются и поддержат вас», — добавил он.
Напомним, что проблемы со здоровьем у министра начались в феврале. Первоначально он не обращал внимания на ухудшившееся самочувствие, однако спустя некоторое время ему пришлось полностью прекратить работу. Элеманн-Йенсен признавался, что его голова сильно болела, а сам он не мог долго стоять на ногах.