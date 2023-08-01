Казахстан отказался экстрадировать в США россиянина Кислицина

Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов заявил, что Казахстан отказался экстрадировать задержанного в стране россиянина Никиту Кислицина и дал согласие на его экстрадицию в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский», — сказал Оганов.

До этого Оганов заявлял, что задержанный в Алма-Ате по запросу США гражданин России, глава департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), экс-главред журнала «Хакер» Никита Кислицин не имеет претензий ни к полиции Казахстана, ни к сотрудникам СИЗО.