В Евросоюзе призвали Россию не использовать атаки в Москве для эскалации СВО

В Евросоюзе призвали Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации специальной военной операции на Украине.

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Как писала «Парламентская газета», в ночь на 1 августа киевский режим пытался совершить теракт с использованием беспилотников в отношении объектов в Москве и Подмосковье, один из них упал на комплекс зданий «Москва-Сити». В Минобороны РФ уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Одинцовском и Нарофоминском районах области.

Схожую попытку атаки российской столицы Киев предпринимал в ночь с 29 на 30 июля: один из беспилотников был сбит средствами ПВО, а два — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, вследствие чего они упали в районе «Москва-Сити».

Как передает ТАСС, во внешнеполитической службе Евросоюза отметили, что поставленное Брюсселем Киеву оружие может быть использовано только для защиты территории Украины.