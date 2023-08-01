В Евросоюзе призвали Россию не использовать атаки в Москве для эскалации СВО
В Евросоюзе призвали Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации специальной военной операции на Украине.
Как писала «Парламентская газета», в ночь на 1 августа киевский режим пытался совершить теракт с использованием беспилотников в отношении объектов в Москве и Подмосковье, один из них упал на комплекс зданий «Москва-Сити». В Минобороны РФ уточнили, что два украинских БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Одинцовском и Нарофоминском районах области.
Схожую попытку атаки российской столицы Киев предпринимал в ночь с 29 на 30 июля: один из беспилотников был сбит средствами ПВО, а два — нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы, вследствие чего они упали в районе «Москва-Сити».
Как передает ТАСС, во внешнеполитической службе Евросоюза отметили, что поставленное Брюсселем Киеву оружие может быть использовано только для защиты территории Украины.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды на поставку Киеву оружия и военной техники. Также он предложил расширить программу подготовки украинских военных и, если позволят обстоятельства, рассмотреть возможность переноса учебных мероприятий в республику.