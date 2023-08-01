Китайский зоопарк заподозрили в подмене медведя на сотрудника в костюме

В интернете стало популярно видео с участием медведя, неестественно стоящих на вытянутых задних лапах. Зоопарк в Ханчжоу ежедневно посещают более 20 тыс. человек.

Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что на вирусном видео медведь по имени Анджела стоит на задних лапах, сложив лапы по бокам и наблюдает за посетителями. Многие посмотревшие видео утверждают, что медведь ненастоящий, подозревают, что сотрудник зоопарка переоделся в костюм.

В зоопарке заявили, что Анджела «определённо не человек».

Ранее стало известно, что в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса. Их назвали Зита и Гита.