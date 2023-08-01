ЕС разрешил дипломатам покинуть Нигер без объявления эвакуации

Евросоюз разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну, но еще не принял формального решения об эвакуации дипломатов и сотрудников посольства. Об этом официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила на брифинге.
Массрали подчеркнула, что персонал миссии может покинуть страну по своему желанию.
При этом Франция и Италия уже начали эвакуировать своих граждан из страны.
В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с переворотом приостановил финансовую поддержку страны.
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