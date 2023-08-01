В Китае будут поощрять граждан за борьбу со шпионажем

Правительство КНР будет поощрять граждан страны за участие в контрразведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство государственной безопасности Китая.

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Отмечается, что соответствующая мера — это продолжение китайского закона о борьбе со шпионажем.

В соответствии с законом, китайцам запрещается распространять информацию о госбезопасности и интересах страны. При этом власти Китая будут иметь возможность получить доступ к данным о личной собственности отдельных лиц в рамках расследований.