Обзор иноСМИ: крупный просчет Запада и новый способ зарабатывания денег для украинок

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Антироссийские санкции стали крупным просчетом Запада»

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Россия справляется с санкционным давлением куда лучше, чем ожидали западные страны, однако даже успешные санкции не смогли бы сломить ее и нанести серьезный урон. Об этом в интервью Grayzone заявил американский политолог заслуженный профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По мнению Миршаймера, «санкции были обречены с самого начала», так как природные богатства России и ее географическое положение позволяли обойти их, найдя новых партнеров взамен западных стран.

«Это, кстати, был крупный просчет со стороны Запада. (…) Если посмотреть на наше поведение в преддверии войны и на то, что потом происходило в ходе конфликта, становится совершенно ясно, что мы сильно просчитались», - констатировал эксперт.

Украинки зарабатывают на суррогатном материнстве во время боевых действий

Центры суррогатного материнства на Украине продолжают свою работу, а боевые действия не отпугивают обеспеченных иностранцев, желающих получить ребенка. Что происходит с суррогатным материнством на Украине, разбиралась газета The Guardian.

Издание отметило, что центры суррогатного материнства переживают расцвет на Украине благодаря либеральной нормативной базе и небольшим расценкам – около 40 тысяч евро. И с момента начала СВО суррогатные матери уже успели родить более тысячи детей для клиентов, которые приезжают в основном из Италии, Румынии, Германии и Великобритании. Опрошенные изданием иностранцы заявили, что пытались воплотить мечту о собственном ребенке много лет и их не остановят «ни бомбы, ни вооруженный конфликт».

Байден провел в отпуске почти 40% времени своего президентства

По данным Республиканского национального комитета, с момента вступления в должность главы США Джо Байден провел в отпуске 360 дней, то есть 39% своего президентского срока. Это больше, чем все предыдущие главы государства до него, пишет Breitbart.

Сейчас Джо Байден снова находится на отдыхе. Президент США уехал на пляж как раз в тот момент, когда давний друг и бывший деловой партнер его сына Хантера Байдена Девон Арчер должен дать показания на Капитолийском холме и рассказать о том, на каком уровне в его зарубежные дела был якобы вовлечен глава государства, отмечает издание.

Путин предостерег США от стычек в Сирии

Президент Владимир Путин на фоне сообщений о постоянных инцидентах в небе над Сирией с участием российских и американских самолетом и беспилотников предупредил о том, что «Россия готова к любому сценарию», но не хочет прямого военного столкновения.

Об этом пишет израильское издание Jerusalem Post.

По мнению израильских журналистов, Москва предпочла бы избавиться от «любопытных глаз» американских БПЛА, которые могут помешать ее операциям в регионе. «В целом, новые данные указывают на то, что число инцидентов между Соединенными Штатами и Россией в небе над Сирией растет», - подчеркивается в статье.

Военнослужащие США на Украине получат надбавку за опасные условия

Пентагон разрешил выплачивать американским военнослужащим, находящимся на территории Украины, прибавку к окладу за работу в опасных условиях. Об этом заявил Military Times представитель военного ведомства США.