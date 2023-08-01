В Грузии назвали причину протестов против лайнера с россиянами в Батуми

«Туристический сектор играет важную роль в росте экономики Грузии. В январе-июне текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, доходы от туризма выросли на 58%, т.е. на $662 млн. Неудивительно, что недоброжелатели Грузии крайне обеспокоены экономическим прогрессом страны, в первую очередь, коллективное «Национальное движение» и его зарубежные покровители. С этим связаны их ксенофобские кампании и все политические провокации, направленные на искусственное сокращение туристических потоков в Грузию», — пояснил Кобахидзе.