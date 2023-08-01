Главу Минобороны Украины Резникова могут назначить послом в Британии

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут снять с должности и назначить послом в Великобритании.

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«В офисе президента уже давно думают снять Резникова с поста главы минобороны. Еще после яиц по 17 гривен были активны попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова», — написал Гончаренко.

По словам депутата, Резников сам не против уйти со своей должности, и очень хотел перейти в министерство юстиции.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Лондоне Пристайко. Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Киев показывает недостаточно благодарности западным странам на военную помощь. Зеленский в ответ на это предложил, что украинцы могли бы «с утра просыпаться и благодарить» министра. Посол Пристайко назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства о британском министре обороны Бене Уоллесе.