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Италия начала эвакуацию своих граждан из Нигера

Италия начинает эвакуацию своих граждан из Нигера. Об этом написал на своей официальной странице в Twitter глава итальянского МИД Антонио Таяни.

Италия начала эвакуацию своих граждан из Нигера
© Lenta.ru

«Итальянское правительство решило предоставить нашим согражданам в Ниамее возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию», — написал о готовящейся эвакуации итальянцев из нигерийской столицы.

Ранее МИД Франции сообщил об эвакуации французских граждан из Нигера. Отмечается, что ведомство работает над эвакуацией граждан из других европейских стран.

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