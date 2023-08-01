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«Укринформ»: в один из зерновых терминалов Украины на Дунае прибыли три грузовых судна

В один из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная 30 июля прибыли три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям.

Об этом пишет «Укринформ».

Отмечается, что это первое прибытие иностранных судов в украинские порты после прекращения действия зерновой сделки.

Что известно о прекращении зерновой сделки

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился об использовании хорватских портов для транзита зерна.

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