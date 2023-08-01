«Укринформ»: в один из зерновых терминалов Украины на Дунае прибыли три грузовых судна
В один из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная 30 июля прибыли три грузовых судна, принадлежащих греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям.
Об этом пишет «Укринформ».
Отмечается, что это первое прибытие иностранных судов в украинские порты после прекращения действия зерновой сделки.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился об использовании хорватских портов для транзита зерна.