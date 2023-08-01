"Ядерное оружие - это безопасность. Не дай бог придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет", - сказал Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".



"Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Это страшное дело. Делаем выводы, уроки. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить страну", - сказал глава государства.