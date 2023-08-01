США решили сократить безвиз для Венгрии

«На вопрос, связана ли эта мера с другими проблемами, вызвавшими трения между правительствами двух стран, представитель посольства США сказал, что этот шаг не следует интерпретировать как сообщение о других проблемах. Он подчеркнул, что уязвимости в системе безопасности Венгрии были обнаружены задолго до начала конфликта на Украине», — говорится в сообщении.