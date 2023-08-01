Французский руфер сорвался с 68-го этажа в Гонконге

Французский руфер Реми Лучиди, известный как Remi Enigma, погиб в минувшую субботу, 29 июля, в Гонконге. Как сообщает газета South China Morning post, 30-летний экстремал сорвался с 68-го этажа.

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Лучиди прибыл в Гонконг для покорения одного из зданий комплекса Tregunter Towers. Охранники пытались помешать руферу, но он скрылся от них и полез наверх. Незадолго до своей смерти мужчина постучал снаружи в окно пентхауса на верхнем этаже, попросив о помощи.

Полиция считает, что Лучиди оказался в «ловушке» на 68 этаже и перед тем, как сорваться, пытался попасть в пентхаус. Правоохранители также сняли видеозаписи с камер, которые запечатлели и другие опасные для жизни действия мужчины.