В Грузии назвали потери в случае полного запрета въезда россиянам

Экономика Грузии будет ежегодно терять до 1 млрд долларов, если страна полностью запретит въезд российским туристам. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Это при том, что наша экономика составляет 30 млрд долларов. Это означает, что будут потеряны 20-30 тысяч рабочих мест», — заявил Кобахидзе.

Политик обвинил бывшую правящую партию «Единое национальное движение» и другую оппозицию в митинге, который прошел перед круизным лайнером Astoria Grande с российскими туристами на борту. По его словам, оппозиционные силы пытаются устроить провокации и учинить беспорядки в стране, что нанесет урон экономическим и политическим интересам Еревана.

Напомним, что лайнер прибыл в Батуми в понедельник, 31 июля. С ночи прошлого дня у причала собрались представители оппозиционных партий. Они заявляли, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине.