В Москве со здания посольства Исландии сняли флаг

Флаг Исландии снят с посольства этой страны в Москве в Хлебном переулке, также демонтированы все таблички, указывавшие на расположение диппредставительства в этом здании, передает корреспондент ТАСС. С 1 августа работа посольства приостановлена по инициативе МИД Исландии.

На территории диппредставительства не видно людей, на парковочных местах у здания нет автомобилей. Полицейская будка у посольства также пустует.

9 июня в министерстве иностранных дел Исландии сообщили, что приостановят работу своего посольства в Москве с 1 августа. Там обосновали свое решение тем, что "в текущей ситуации <...> содержать посольство в Москве невыгодно".