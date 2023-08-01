Си Цзиньпин ответил на письмо китайских десантников

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских десантников развивать славные традиции, упорно совершенствовать свое мастерство и стремиться к формированию подобной "острому лезвию" силы, которая готова к борьбе и способна побеждать, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

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Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, обратился с таким призывом в ответном письме личному составу образцовой воздушно-десантной роты и поздравил десантников с праздником в преддверии Дня создания НОАК, который отмечается 1 августа.

В ответном письме Си Цзиньпин отметил, что ему приятно узнать об успехах, достигнутых образцовой ротой, и выразил надежду, что десантники будут всегда помнить о своей миссии, дорожить честью, укреплять мужество, упорно оттачивать свои навыки и тем самым вносить новый вклад в дело партии и народа.

Образцовая воздушно-десантная рота, известная в своей истории рядом героических образцовых солдат, в том числе Хуан Цзигуаном, пожертвовавшим своей жизнью во время Войны сопротивления американской агрессии и оказания помощи корейскому народу (1950-1953 гг.), выполнила ряд важных задач и находилась в ряду передовых на протяжении десятилетий.