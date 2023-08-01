Массовая истерия, вызванная сфабрикованными данными о связях экс-президента США Дональда Трампа с Москвой во время его предвыборной кампании в 2016 году, привела США к «прокси-войне» с Россией, которая может закончиться третьей мировой. Об этом политик заявил в своей колонке для Newsweek.

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Как пишет РИА «Новости», в мае спецпрокурор Джон Дарэм опубликовал доклад, согласно которому не было обнаружено каких-либо доказательств в пользу вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах с 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения политика контактировал с российскими спецслужбами.

«Настоящими жертвами [Этого обмана. — Прим. ред.] стали американцы. Разрушения, которые он повлек для Америки, почти что неисчислимы. Это подорвало нашу демократию, угрожало нашей безопасности, поставило под угрозу нашу свободу», — написал бывший американский президент.

По словам Трампа, подобная фальсификация вызвала «массовую истерию» в критический момент, когда Вашингтону следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой. С точки зрения политика, это «помогло привести Россию прямо в руки Китая».

Ранее «Парламентская газета» писала, что Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами — он обвиняется в противоправном хранении информации военного характера. Об этом сообщается в электронной базе суда Южного округа штата Флорида.