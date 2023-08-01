Посольство Франции в Нигере объявило о скорой эвакуации французов

Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации французских граждан из страны в «самом скором времени». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатическое представительство.

Эвакуация будет проводиться по воздуху из столицы Нигера, Ниамея, в которой «относительно спокойно». Она должна начаться в кратчайшие сроки.

Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны. Накануне они стали обвинять Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию для освобождения главы государства.