Си Цзиньпин призвал армию Китая к боеготовности

Председатель КНР Си Цзиньпин накануне 96-й годовщины создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвал ее к боевой готовности. Об этом пишет Reuters.

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По словам главы Китая, необходимо ускорить модернизацию армии и расширить ее боевые возможности.

«Нам нужно настаивать на новой технике и новых силах, чтобы ускорить формирование боевых возможностей и интегрироваться в боевую систему», - подчеркнул Си Цзиньпин.

При этом в официальной ежедневной газеты НОАК отмечается, что вооруженные силы уже «повысили свою способность выполнять разнообразные военные задачи».

Опрошенные изданием аналитики обратили внимание на увеличение числа учений создания Народно-освободительной армии Китая. Они объяснили это нестабильностью в мире, ростом напряженности между Китаем и США и попыткой использовать «военные мускулы для отправки политических сообщений».

Ранее министр обороны КНР заявил, что Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не исключает применения силы. В свою очередь представитель Народно-освободительной армии Китая Ши И, отвечающий за Восточную зону боевого командования НОАК, предупредил о том, что действия американцев подрывают мир и стабильность в регионе. Кроме того, страны НАТО посылают ложные сигналы тайваньским сепаратистам, заметил он.