Названа причина визита Зеленского на Генассамблею ООН в США
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в сентябре на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, чтобы изложить аргументы в пользу своего мирного плана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
План Киева также будут обсуждать в эти выходные на встрече в Саудовской Аравии, на которую пригласили около двух десятков стран. При этом офис Зеленского и представитель Совета нацбезопасности Белого дома не подтвердили информацию о встрече. Планы поездок Зеленского пока не утверждены и могут измениться.
Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин пока не планировал поездку на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре текущего года в Нью-Йорке.
Отметим, что мирный план Украины принимают преимущественно страны Запада. Китай не ответил на предложение Киева присоединиться к нему. Также своя инициатива есть у африканских государств.