Названа причина визита Зеленского на Генассамблею ООН в США

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в сентябре на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, чтобы изложить аргументы в пользу своего мирного плана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

План Киева также будут обсуждать в эти выходные на встрече в Саудовской Аравии, на которую пригласили около двух десятков стран. При этом офис Зеленского и представитель Совета нацбезопасности Белого дома не подтвердили информацию о встрече. Планы поездок Зеленского пока не утверждены и могут измениться.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин пока не планировал поездку на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре текущего года в Нью-Йорке.