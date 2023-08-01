СМИ: производитель тротила для НАТО незаконно складирует отходы под Варшавой

Недалеко от столицы Польши обнаружены незаконно складируемые отходы, большая часть которых поступила от крупнейшего производителя тротила в НАТО. Об этом со ссылкой на портал onet.pl пишет РИА Новости.

Жители деревни Новы-Пражмув, расположенной среди лесов недалеко от Варшавы, заявили о том, что регулярно наблюдают подъезжающие грузовики с контейнерами с неизвестным содержимым.

«Беспокойство жителей возросло, когда из одного из перевозимых контейнеров на дорогу пролилась жидкость, расплавившая асфальт. Водители грузовиков знают, что перевозят опасные вещества, потому что носят маски», - отмечает издание.

По данным портала, в деревне Новы-Пражмув «незаконно складируется две тысячи тонн легковоспламеняющихся токсичных соединений».

«Большая часть из них поступает от крупнейшего производителя тротила в НАТО, завода Nitro-Chem», - подчеркивается в статье.

При этом новые отходы подвозятся регулярно, «с такой частотой, что на проселочной дороге образуется очередь из грузовых машин». Жители деревни с 2020 года обращаются с жалобами к районной администрации и к фабрике Nitro-Chem, однако ситуация не меняется.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о том, что республика хочет открыть на своей территории производство снарядов с обедненным ураном для танков США Abrams. Он также предложил разместить в Польше европейский центр обслуживания американских танков.