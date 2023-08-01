Пока вы спали: перерасчет пенсий и попытка атаки беспилотников на Москву

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Соцфонд проведет перерасчет пенсий для 9,5 млн работающих пенсионеров

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С 1 августа Социальный фонд России проведет перерасчет пенсий для 9,5 млн работавших в 2022 пенсионеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как говорится в заявлении, прибавка к пенсии будет зависеть от заработной платы: чем выше сумма, тем больше увеличат пенсию. Максимальная прибавка составит три пенсионных коэффициента. По предварительным данным, всего перерасчет затронет примерно 9,5 млн граждан.

Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели перечисляли страховые взносы.

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове прозвучали взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Зеркало недели».

Издание не приводит подробностей, но уточняет, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Издание «Страна» также сообщило о взрывах в Харькове, там произошло возгорание, однако где именно — не уточняется. Мэр города Игорь Терехов указал, что взрывы раздались в Шевченковском районе.

В Белом доме признали, что контрнаступление ВСУ идет медленно

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет медленнее, чем рассчитывал Запад. В этом признался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телекомпании CNN, пишет ТАСС.

«Они движутся медленно», — заявил он в интервью. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать успехи войск Украины. Кирби добавил, что Киев первым признал, что контрнаступление идет не так далеко и быстро, как они хотели.

По словам представителя Белого дома, войска Украины столкнулись с укрепленными линиями обороны и минированием на полях, преодолевать которые очень нелегко. Если прибавить ко всему этому стрельбу и артиллерийские удары, то попытки наступления превращаются в «кропотливый труд», указал Кирби.

На Украине признали рост проблемы уклонения от мобилизации в ВСУ

Жители Украины все больше уклоняются от мобилизации, это во многом связано с негативным отношением к военной службе. Такое мнение выразил первый заместитель министра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.

Он считает уклонение от мобилизации большой проблемой, которая со временем лишь нарастает.

«Если по-простому сказать, это препятствование действиям Вооруженных сил. Я думаю, что рано или поздно правоохранительные органы и на эту проблему обратят особое внимание», — указал он. Так он ответил на вопрос о том, угрожают ли планам Киева по мобилизации действия ряда Telegram-каналов, помогающих мужчинам избежать призыва на военную службу.

Павлюк в то же время выразил уверенность, что масштабы уклонения от мобилизации связаны с отношением граждан к службе в украинской армии во время военного положения.

В Минобороны России заявили о попытке украинских БПЛА атаковать объекты в Москве

Киев попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два беспилотных летательных аппарата удалось уничтожить с помощью средств противовоздушной обороны в Подмосковье, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Москве. Он потерпел крушение на территории Москвы-Сити. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, пишет ТАСС.