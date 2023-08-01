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Минобороны КНР сделало США представление за военную помощь Тайваню на $345 млн

Министерство обороны Китая сделало серьезное представление американским властям в связи с предоставлением Соединенными Штатами военной помощи Тайваню на $345 млн. Об этом сообщил официальный представитель МО КНР Тань Кэфэй.

Минобороны КНР сделало США представление за военную помощь Тайваню
© РИА Новости

"США предоставили региону Тайвань военную помощь. Тем самым они грубо вмешались во внутреннюю политику Китая, нанесли значительный ущерб суверенитету нашей страны, ее интересам в сфере безопасности, - подчеркнул он в заявлении, опубликованном на странице китайского ведомства в соцсети WeChat. - Мы выражаем решительный протест по данному поводу и уже сделали американской стороне серьезное представление".

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Как уточнил Тань Кэфэй, Вашингтон своими действиями угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.

"Мы настаиваем, чтобы США прекратили любые межармейские контакты с Тайванем, не надо следовать по ошибочному и опасному пути", - добавил он.

Официальный представитель напомнил, что тайваньский вопрос - это "красная линия", которую Соединенные Штаты не должны переступать. Тань Кэфэй отметил, что отдельные политические силы в Вашингтоне продолжают руководствоваться мышлением холодной войны, пытаясь обеспечить США позиции гегемона.

"Народно-освободительная армия Китая пристально следит за ситуацией в Тайваньском проливе. Мы всегда находимся в состоянии повышенной готовности и будем решительно отстаивать суверенитет, а также территориальную целостность своей родины, твердо защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подытожил он.

На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. По сведениям телеканала ABC, Минобороны США предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.