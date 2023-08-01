Минобороны КНР сделало США представление за военную помощь Тайваню

Министерство обороны Китая сделало серьезное представление американским властям в связи с предоставлением Соединенными Штатами военной помощи Тайваню на $345 млн. Об этом сообщил официальный представитель МО КНР Тань Кэфэй.

"США предоставили региону Тайвань военную помощь. Тем самым они грубо вмешались во внутреннюю политику Китая, нанесли значительный ущерб суверенитету нашей страны, ее интересам в сфере безопасности, - подчеркнул он в заявлении, опубликованном на странице китайского ведомства в соцсети WeChat. - Мы выражаем решительный протест по данному поводу и уже сделали американской стороне серьезное представление".

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Как уточнил Тань Кэфэй, Вашингтон своими действиями угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.

"Мы настаиваем, чтобы США прекратили любые межармейские контакты с Тайванем, не надо следовать по ошибочному и опасному пути", - добавил он.

Официальный представитель напомнил, что тайваньский вопрос - это "красная линия", которую Соединенные Штаты не должны переступать. Тань Кэфэй отметил, что отдельные политические силы в Вашингтоне продолжают руководствоваться мышлением холодной войны, пытаясь обеспечить США позиции гегемона.

"Народно-освободительная армия Китая пристально следит за ситуацией в Тайваньском проливе. Мы всегда находимся в состоянии повышенной готовности и будем решительно отстаивать суверенитет, а также территориальную целостность своей родины, твердо защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подытожил он.

На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. По сведениям телеканала ABC, Минобороны США предоставит Тайбэю переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.