Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в Адама Кинзингера за слова о России и отрицание ядерной угрозы.

Экс-сенатор ранее прокомментировал заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что в случае потери территорий при наступлении Вооруженных сил Украины при поддержке НАТО государству пришлось бы применить ядерное оружие. Американский политик заявил, что «ядерная угроза становится скучной», и это «никто не купится».

«Ты идиот. К сожалению, твои сограждане не осознают этого до того момента, пока не будут испарены ядерным оружием, которое ты так невежественно отвергаешь», — подчеркнул Риттер.

Он заявил, что возможностью избежать ядерного армагеддона является контроль вооружений, однако американские политики лишь поощряют войны.