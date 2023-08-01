Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС

Власти Венесуэлы надеются, что государства из состава БРИКС на следующей неделе примут решение о включении южноамериканской страны в организацию. Об этом заявил президент Николас Мадуро в эфире телеканала VTV, передает РИА Новости.

Он уточнил, что Венесуэла сделала свое предложение и надеется на положительную оценку Бразилии, Китая, Южной Африки, Индии и России.

«Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе БРИКС, чтобы учиться, поддерживать и помогать», — заявил он.

Агентство напоминает, что президент Венесуэлы впервые заговорил о намерении присоединиться к странам БРИКС в мае, когда правительства России и Китая выразили поддержку этой инициативе. Политик пояснил, что организация планирует рассмотреть возможность своего расширения уже на следующей неделе.