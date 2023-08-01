Боливийский дипломат назвал пользу от вступления страны в БРИКС

Если Боливию примут в БРИКС, она сможет нарастить свое присутствие в Африке и расширить внешнюю политику. Такое мнение выразил дипломат, экономист Хулио Альварадо в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел Боливии Рохелио Майта уведомил, что его страна официально выразила желание присоединиться к БРИК. С этой целью она примет участие в саммите в ЮАР, который запланирован на 222-24 августа в Йоханнесбурге в очном формате.

Хулио Альварадо заявил, что Боливии, как большой стране с крупной экономикой, нужна открытая и широкая внешняя политика, предоставляющая шанс создать новые альянсы и установить отношение с большим числом государств. Что касается БРИКС, в которое входит Россия, Китай, Бразилия и ЮЖная Африка, отношения с ними фундаментальны для Боливии, подчеркнул дипломат.

«Если говорить о Бразилии, то у нас тысячи километров общей границы. Мы должны сблизить отношения с Бразилией, подразумевая, что это одна из крупных экономик мира», — заявил он и упомянул также Россию и Китай, как две мировые державы, с которыми полезно поддерживать связь.