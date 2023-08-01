Буркина-Фасо и Мали приравняли вторжение в Нигер к объявлению им войны

Военное вторжение в Нигер будет означать объявление войны Буркина-Фасо и Мали. Об этом говорится в совместном заявлении переходных правительств этих двух стран, передает РИА Новости.

Как указано в публикации, Буркина-Фасо и Мали предостерегли все прочие страны против неминуемых последствий военного вмешательства в Нигере, которое способно нарушить порядок во всем регионе, как это уже было во времена одностороннего вмешательства Североатлантического альянса в Ливии.

Правительства этих стран также напомнили, что могут выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). До этого организация предоставила Нигеру неделю времени для того, чтобы вернуть к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае против Нигера обещали применить «все меры», включая военные.

Буркина-Фасо и Мали выразили солидарность с народом Нигера, который решил взять судьбу в свои руки и более не слушать советов извне. Страны в то же время осудили бескомпромиссный ввод санкций против Нигера со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) и отказались от их соблюдения.