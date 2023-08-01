В Турции сообщили о панике Запада из-за выбора союзника в пользу России

Возможный выбор новых властей Нигера в пользу сотрудничества с Россией вызвал настоящую панику у Запада, который теряет своего последнего союзника в регионе Сахель. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

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Как говорится в материале, военный переворот в африканской стране продолжает вызывать резонанс в мире. При этом российские флаги в руках некоторых сторонников переворота подняли тревогу на Западе.

«Многие эксперты рассматривают переворот в Нигере как переход этого самого верного союзника Запада в регионе Сахель под влияние России», — сообщает издание. По мнению автора, Маля, Гвинея, Буркина-Фасо и ЦАР после своих военных переворотов отдалились от Запада и построили крепкие отношения с Россией, что стало «трагедией для США и ЕС».