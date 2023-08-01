Экс-советник Пентагона Макгрегор заключил, что Польше нужно договариваться с РФ

Он подчеркнул: "Если Польша свяжет свои долгосрочные стратегические интересы с уничтожением России, то это будет конец для нее. Она не переживет такого". Макгрегор считает, что географическое положение Польши в самом центре Европы дает ей возможность как разрешить конфликт, так и обеспечить стабильность. Первый вариант может привести к разрушению, в то время как второй соответствует стратегическим целям Варшавы. По мнению экс-советника Пентагона, даже если Польша решит вмешаться в конфликт на Украине, она должна обдумать свои возможности. Макгрегор считает, что Россия не оставит такой шаг без ответа. Он задал вопрос: "Если вы направитесь на запад Украины без поддержки НАТО, как на это отреагируют русские? Или они все равно будут видеть в вас троянского коня НАТО?".