В США назвали общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины
Соединенные Штаты направили в помощь Украине для выплаты зарплат более 20 миллиардов долларов. Об этом сообщила посол США в Киеве Бриджет Бринк на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.
Таким образом она прокомментировала новый грант Киеву в размере 1,25 миллиарда долларов.
«Сегодняшняя выплата 1,25 миллиарда долларов доводит общую (сумму - ред.) до более чем 20 миллиардов долларов», — написала она.
Посол добавила, что прямая бюджетная помощь — жизненно важная часть обороны Киева против Вооруженных сил РФ, так как направленные средства позволят обеспечить работу учителей, сотрудников здравоохранения и экстренных служб.
Ранее в правительстве Украины сообщили, что Киев получил от США новый грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и социальной помощи. Деньги, как уточнили власти, пришли через «целевой фонд многих доноров Всемирного банка».
До этого председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа проинформировала, что в 2023 году на финансирование бюджета Украины предусмотрено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров. Это 49,1% от всех поступлений.