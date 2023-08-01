В США назвали общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины

Соединенные Штаты направили в помощь Украине для выплаты зарплат более 20 миллиардов долларов. Об этом сообщила посол США в Киеве Бриджет Бринк на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала новый грант Киеву в размере 1,25 миллиарда долларов.

«Сегодняшняя выплата 1,25 миллиарда долларов доводит общую (сумму - ред.) до более чем 20 миллиардов долларов», — написала она.

Посол добавила, что прямая бюджетная помощь — жизненно важная часть обороны Киева против Вооруженных сил РФ, так как направленные средства позволят обеспечить работу учителей, сотрудников здравоохранения и экстренных служб.

Ранее в правительстве Украины сообщили, что Киев получил от США новый грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и социальной помощи. Деньги, как уточнили власти, пришли через «целевой фонд многих доноров Всемирного банка».