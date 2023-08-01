На Тайване считают, что КНР нельзя доверять как посреднику в украинском конфликте

Китай якобы не заслуживает доверия в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. С таким утверждением выступил глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф Ву в интервью газете The Daily Telegraph.

© EPA / ТАСС

"Китай угрожает Тайваню и в то же время говорит о мире на Украине. Применение таких двойных стандартов делает Китай ненадежным участником мирных переговоров [по Украине]", - заявил тайваньский дипломат.

Видео дня

Он добавил, что сам Тайвань сейчас сосредоточен на якобы предпринимаемых КНР попытках оказать влияние на исход предстоящих в январе выборов главы администрации острова. "Мы все полны решимости защищать нашу страну и наш демократический образ жизни", - сказал он, подчеркнув при этом, что на острове не просят, "чтобы Соединенное Королевство или какая-либо другая страна сражалась за Тайвань", который рассчитывает на собственные силы в обеспечении своей обороны в случае вооруженного конфликта с участием КНР.

При этом он также выступил с утверждением, что "мировые демократии не будут бездействовать", если КНР все же предпримет силовую попытку воссоединения с Тайванем. Кроме того, Джозеф Ву добавил, что "все демократические страны должны работать сообща", чтобы противостоять попыткам Пекина "расширять свое влияние и власть по всему миру - в Африке, Центральной Азии, Латинской Америке".

"Китайское правительство по-прежнему хочет наращивать влияние в Тихоокеанском регионе. Были намечены несколько портов для его будущих военно-морских операций. Если вы посмотрите на Южно-Китайское море, то там ситуация еще хуже", - отметил он, указав на растущий риск инцидентов, способных спровоцировать масштабные конфликты.