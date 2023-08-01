Глава МО Италии заявил, что страна готова к участию в миротворческой миссии на Украине

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что после завершения конфликта на Украине Рим будет готов сделать свой вклад в миротворческую миссию.

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"Мы всегда были важными участниками миротворческих миссий. Если такая понадобится [после конфликта на Украине], мы готовы участвовать", - сказал министр на публичном мероприятии, передает агентство ANSA.

Он также признал, что Италия - западная страна, где наиболее распространены пророссийские настроения и антинатовские убеждения. "Мы - страна, где было сложнее всего объяснить, что оружие дается для самозащиты", - добавил он.