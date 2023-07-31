Сунак призвал освободить Кара-Мурзу*

Сунак назвал решение суда в отношении Кара-Мурзы «продиктованным отчаянием и ни на чем не основанном».

«Отказ удовлетворить жалобу Кара-Мурзы ничем нельзя оправдать. Он должен быть немедленно освобожден», — добавил он.

По словам Сунака, Великобритания поддерживает Кара-Мурзу и его семью. Напомним, что публицист получил 25 лет колонии строгого режима по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории страны, и госизмене.