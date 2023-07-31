Еще одна страна официально заявила о желании вступить в БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе выступил с официальным заявлением о желании страны присоединиться к группе БРИКС. Об этом сообщил глава МИД государства Рохелио Майта, передает ТАСС.

«Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе», — сказал он.

По словам Майта, Боливия стремится «к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками».

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. При этом ранее сообщалось, что объединение может включить в себя свыше 50 стран. В частности, указывалось, что соответствующее желание высказывали Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина.