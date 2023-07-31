На Украине сообщили о взрывах в Купянске

Украинские СМИ сообщают о взрывах в городе Купянске Харьковской области. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области», – сообщает одно из украинских изданий.

Подробности о причинах объявленной тревоги пока неизвестны.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент воздушную тревогу объявили в Харьковской области. Впервые она прозвучала в 21.41 по мск.