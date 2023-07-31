Еще одна страна официально заявила о желании вступить в БРИКС

"Мы хотим сообщить, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально уведомил о желании Боливии присоединиться к группе. Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками", - написал он в Twitter.