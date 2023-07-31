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Талибы ввели ограничения на выдачу паспортов в Афганистане

Пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани заявил, что в стране были введены ограничения на выдачу паспортов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Талибы ввели ограничения на выдачу паспортов
© Zuma/ТАСС

Согласно новым законам, паспорта не будут выдавать тем, кто получил запрет на выезд из страны. Кроме того, отказ в выдаче паспортов получат лица, которые совершили гражданские правонарушения или преступления в экономической сфере.

Помимо этого, согласно новому закону, дети не смогут получить паспорт без присутствия родителей или адвоката.

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Ранее представитель МИД Талибана (Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Абдул Кахар Балхи заявил, что делегация временного правительства Афганистана обсудила вопрос укрепления доверия с чиновниками из США.

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