Талибы ввели ограничения на выдачу паспортов

Пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани заявил, что в стране были введены ограничения на выдачу паспортов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно новым законам, паспорта не будут выдавать тем, кто получил запрет на выезд из страны. Кроме того, отказ в выдаче паспортов получат лица, которые совершили гражданские правонарушения или преступления в экономической сфере.

Помимо этого, согласно новому закону, дети не смогут получить паспорт без присутствия родителей или адвоката.