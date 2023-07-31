Талибы ввели ограничения на выдачу паспортов в Афганистане
Пресс-секретарь МВД Афганистана Абдул Матин Кани заявил, что в стране были введены ограничения на выдачу паспортов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно новым законам, паспорта не будут выдавать тем, кто получил запрет на выезд из страны. Кроме того, отказ в выдаче паспортов получат лица, которые совершили гражданские правонарушения или преступления в экономической сфере.
Помимо этого, согласно новому закону, дети не смогут получить паспорт без присутствия родителей или адвоката.
Ранее представитель МИД Талибана (Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Абдул Кахар Балхи заявил, что делегация временного правительства Афганистана обсудила вопрос укрепления доверия с чиновниками из США.
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