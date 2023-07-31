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Во Франции опровергли сообщения о планах по военной интервенции в Нигер

Париж не готовит военную интервенцию в Нигер, сообщения об этом являются ложью. Такое заявление сделала глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире BFMTV.

Глава МИД Франции ответила на обвинения в планах по военной интервенции в Нигер
© globallookpress.com

«Мы категорически отрицаем подобные заявления. Единственным приоритетом Парижа является безопасность наших граждан», — ответила она на просьбу прокомментировать слова мятежников в Нигере о подготовке Францией военной интервенции.

Колонна отметила, что считает «возможным» и «необходимым» освобождение и восстановление в должности президента Нигера Мохамеда Базума. По ее мнению, дестабилизация ситуации в стране является «опасной для Нигера и его соседей». В связи с этим глава МИД Франции выразила надежду на «скорейшее возвращение страны к конституционному порядку».

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Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Мятежники захватили Базума и его супругу в резиденции в Ниамее, требуя его отставки. Кроме того руководство Военного совета Нигера, устроившего переворот, закрыло границы страны и объявило о приостановке экспорта урана в зависящую от него Францию.

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