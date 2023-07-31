Глава МИД Франции ответила на обвинения в планах по военной интервенции в Нигер

Париж не готовит военную интервенцию в Нигер, сообщения об этом являются ложью. Такое заявление сделала глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире BFMTV.

«Мы категорически отрицаем подобные заявления. Единственным приоритетом Парижа является безопасность наших граждан», — ответила она на просьбу прокомментировать слова мятежников в Нигере о подготовке Францией военной интервенции.

Колонна отметила, что считает «возможным» и «необходимым» освобождение и восстановление в должности президента Нигера Мохамеда Базума. По ее мнению, дестабилизация ситуации в стране является «опасной для Нигера и его соседей». В связи с этим глава МИД Франции выразила надежду на «скорейшее возвращение страны к конституционному порядку».