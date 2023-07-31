США прокомментировали переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Он также отметил, что представители Соединенных Штатов намерены принять участие в переговорах. По его словам, в Вашингтоне уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Украина была представлена на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение конфликта.