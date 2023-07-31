В Италии заявили, что надеются на решение кризиса в Нигере путем переговоров

Италия надеется на решение кризиса в Нигере путем переговоров и назначения правительства, признанного международным сообществом. Как сообщила пресс-служба главы итальянского правительства, ситуация в Нигере после госпереворота и отстранения президента Мохамеда Базума была в центре экстренного заседания с участием министров иностранных дел и обороны, а также руководителей разведки во главе с премьер-министром Джорджей Мелони.