В Госдепе США прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Киевские власти вольны в своем выборе целей для ударов против РФ. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.
"Решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной", - сказал он в ответ на вопрос об отношении американской администрации к недавним атакам украинских беспилотников на гражданские объекты.
Вместе с тем Миллер также заявил, что США "не поддерживают и не дают разрешения" киевским властям наносить удары за пределами территории Украины.