Госдеп прокомментировал переговоры по гарантиям безопасности Украине

В Госдепе высказались о переговорах по гарантиям безопасности Украине
Официальный представитель госдепа США Мэтью Миллер заявил, что гарантии безопасности для Украины затронут оборонные обязательства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я бы пока не хотел комментировать исход переговоров, которые только начинаются. Но как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны и помощи Украине в создании инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию», – заявил он.
Миллер также добавил, что подробности договоренностей станут известны во время мероприятия. По его словам, переговоры начнутся уже на этой неделе и пройдут в виртуальном формате.
Ранее в США заявили, что санкции против России будут вводиться столько, сколько это будет необходимо.