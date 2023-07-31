Госдеп прокомментировал переговоры по гарантиям безопасности Украине

В Госдепе США прокомментировали переговоры по гарантиям безопасности Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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«Эти переговоры стартуют на текущей неделе», — подтвердил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, добавив, что делегацию США представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

По его словам, переговоры пройдут в онлайн-формате. Отмечается, что гарантии касаются оборонных обязательств.