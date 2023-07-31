Стало известно о возможном визите Зеленского на Генассамблею ООН

По данным источников издания, Зеленский планирует продвигать свой «мирный план» и, как ожидается, примет участие во встречах на полях ГА ООН.

Согласно распространенной ранее программе недели высокого уровня, выступление Зеленского запланировано на 19 сентября. На этот же день также намечено выступление президента США Джо Байдена.