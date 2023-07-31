ФБР уличили в работе против американцев

Белый дом порекомендовал отменить право Федерального бюро расследований (ФБР) без решения суда прослушивать телефонные звонки и читать электронную переписку иностранцев за рубежом, если это не связано с национальной безопасностью. Об этом пишет Reuters.

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Ужесточение происходит в отношении раздела 702 Закона о наблюдении за иностранной разведкой, который разрешает правительству страны «собирать цифровые сообщения иностранцев, находящихся за пределами Соединенных Штатов». Как отмечает агентство, срок действия закона истекает в конце 2023 года.