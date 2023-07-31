Мексика назвала условие участия в переговорах по Украине в Саудовской Аравии
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что представители его страны не приедут на переговоры по Украине, которые организует Саудовская Аравия, если на них не будет России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (представителей других стран – прим. ред.) для этой цели», – заявил он.
Президент также добавил, что ранее Мексика уже призывала к миру при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
«Мы не хотим привыкать к этой войне, которая стоит стольких жизней и человеческих страданий, и, кроме того, провоцирует нестабильность в мире – экономическую и политическую. Да, мы за любое предложение, ориентированное на достижение мира», – добавил он.
Ранее Саудовская Аравия пригласила несколько стран организовать переговоры по ситуации на Украине. Среди приглашённых стран не оказалось России.