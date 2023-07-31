В ЕС раскрыли детали организованных Саудовской Аравией переговоров по Украине
Европейский союз (ЕС) примет участие в переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии 5 августа. Детали предстоящей встречи «Ленте.ру» раскрыл представитель Евросоюза.
По его словам, организованная Саудовской Аравией встреча пройдет в формате консультаций советников по национальной безопасности и станет продолжением предыдущей встречи в Копенгагене 24 июня. Представитель ЕС также рассказал, что всего на встречу было приглашено около 40 стран, а сам Евросоюз будет представлен высокопоставленными чиновниками, но не уточнил, кем именно.
В Европейском союзе также отметили, что на встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира». Переговоры пройдут в рамках подготовки к глобальному саммиту мира, который планирует созвать Киев.