В США рассказали о закулисных переговорах по зерновой сделке
Закулисные дискуссии о возобновлении зерновой сделки продолжаются. Соответствующее заявление сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает «РИА Новости».
Она отметила, что Вашингтон поддерживает усилия генсека Всемирной организации, правительства Турции и других сторон, которые пытаются «побудить Россию вернуться в зерновую сделку и восстановить движение судов по Черному морю».
«Мне известно о том, что дискуссии "за кулисами" на данную тему продолжаются», — добавила Томас-Гринфилд.
Напомним, что зерновая сделка была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия выставила пять условий, в том числе касающихся снятия санкций с зерна РФ и возобновления поставок запчастей для сельхозтехники. Ни одно из них, согласно заявлениям Москвы, за все время сделки выполнено не было. С 18 июля Россия прекратила ее действие.