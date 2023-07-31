В США рассказали о закулисных переговорах по зерновой сделке

Напомним, что зерновая сделка была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия выставила пять условий, в том числе касающихся снятия санкций с зерна РФ и возобновления поставок запчастей для сельхозтехники. Ни одно из них, согласно заявлениям Москвы, за все время сделки выполнено не было. С 18 июля Россия прекратила ее действие.