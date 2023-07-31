Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине

Соединенные Штаты приглашены на мирные переговоры по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии в начале августа. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что власти королевства направили приглашения США, Индии, Бразилии, Китаю.

Информации о том, что конкретно будет принимать участие в переговорах, пока нет. Также нет данных о том, какие страны приняли приглашение.

Ранее на саммит были приглашены Индонезия, Мексика, ЮАР, Египет, а также ряд европейских стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает о готовящихся переговорах и будет внимательно следить за встречей, на которую ее не пригласили.

Напомним, что Бразилия, Китай, африканские страны в 2022-2023 годах выступили с мирными предложениями по урегулированию конфликта.

В Киеве отметили, что они неприемлемы для страны, так как Украина намеревается добиваться мира исключительно на условиях, озвученных украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20.