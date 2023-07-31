Саудовская Аравия пригласила США на переговоры по Украине
Соединенные Штаты приглашены на мирные переговоры по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии в начале августа. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что власти королевства направили приглашения США, Индии, Бразилии, Китаю.
Информации о том, что конкретно будет принимать участие в переговорах, пока нет. Также нет данных о том, какие страны приняли приглашение.
Ранее на саммит были приглашены Индонезия, Мексика, ЮАР, Египет, а также ряд европейских стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает о готовящихся переговорах и будет внимательно следить за встречей, на которую ее не пригласили.
Напомним, что Бразилия, Китай, африканские страны в 2022-2023 годах выступили с мирными предложениями по урегулированию конфликта.
В Киеве отметили, что они неприемлемы для страны, так как Украина намеревается добиваться мира исключительно на условиях, озвученных украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20.
Российские официальные лица внимательно рассмотрели все поступившие предложения и поблагодарили зарубежных партнеров за стремление к мирному урегулированию ситуации.